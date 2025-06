Fälle von Kirchenasyl steigen in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der Geflüchteten gestiegen, die Kirchenasyl beantragen. (Symbolfoto) (Quelle: imago-images-bilder)

In Deutschland ist die Zahl der Menschen, die Kirchenasyl beantragen, gestiegen. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Demnach gab es 2024 insgesamt 2.386 Fälle von Kirchenasyl, während die Zahl im Vorjahr bei 2.065 lag.

In der überwiegenden Zahl der Fälle soll es sich dabei um Menschen handeln, die aus einem anderen EU-Staat nach Deutschland eingereist waren. Nach der sogenannten Dublin-Verordnung müsste dann ein Geflüchteter Deutschland wieder verlassen und in das Land zurückgebracht werden, in dem er erstmals die EU betreten hat.