Berlin war, ist und bleibt eine Kulturmetropole von Weltrang. Viele Menschen kommen gerade wegen der einzigartigen kulturellen Vielfalt zu uns – und sie gehört zum Selbstverständnis dieser Stadt. Die angespannte Haushaltslage zwingt uns zu Einsparungen in nahezu allen Bereichen – leider auch in der Kultur. Doch wir handeln mit Augenmaß. Wir prüfen sehr genau, wo und wie Kürzungen möglichst verantwortungsvoll gestaltet werden können. Dazu haben wir den Kulturdialog ins Leben gerufen – ein regelmäßiger Austausch zwischen Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson, den Kultureinrichtungen dieser Stadt und mir. Aus der Kulturszene kommen viele konstruktive Vorschläge. Vielen ist selbst bewusst, dass auch die Kultur in einer solchen Situation einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung übernehmen muss und dass es in Sachen Effizienz und Strukturen Nachholbedarf gibt. Mein Ziel ist klar: Wir wollen keine Bühne in Berlin schließen. Wir arbeiten gemeinsam mit den Kultureinrichtungen an Lösungen, die Berlin als Kulturmetropole von Weltrang sichern und stärken.