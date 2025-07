311 Asylsuchende seit Anfang Mai an Grenze zurückgewiesen

Trotz scharfer Kritik hält Bundesinnenminister Dobrindt an der im Mai verfügten Zurückweisung von Asylsuchenden an den deutschen Grenzen fest. Die Bundesregierung legt nun auf Anfrage eine Bilanz vor.

Dobrindt hatte am 7. Mai eine Ausweitung der Kontrollen an den deutschen Grenzen verfügt. Gleichzeitig sollten erstmals auch Asylsuchende zurückgewiesen werden können – mit der Ausnahme vulnerabler Gruppen wie etwa Schwangeren oder Kindern.

Zurückweisung von Asylbewerbern sehr umstritten

Ein umstrittenes Vorgehen, gegen das einige der Betroffenen auch geklagt haben, unter anderem drei Somalier, die Anfang Juni vor dem Berliner Verwaltungsgericht erfolgreich waren. Das Gericht erklärte die Zurückweisung der Asylsuchenden an den deutschen Grenzen in einem Eilverfahren für rechtswidrig. Das Hauptverfahren steht aber noch aus. Dobrindt will nach eigenen Angaben an den Zurückweisungen bis auf Weiteres festhalten und das Hauptverfahren abwarten.