Militärisch will Deutschland in den kommenden Jahren aufrüsten. Weniger im Fokus steht bisher der Schutz der Bevölkerung vor Naturkatastrophen und Angriffen auf die kritische Infrastruktur. Dabei gibt es auch hier Alarmsignale.

Überflutungen, Stürme, Pandemien, Cyberangriffe: Es gibt zahlreiche Ereignisse, die die deutsche Gesellschaft bedrohen und in kürzester Zeit nachhaltigen Schaden anrichten oder gar Menschenleben kosten können. Insbesondere im Zuge des Ukraine-Krieges in Europa und im Angesicht der Folgen des Klimawandels rückt der Schutz vor Katastrophen vermehrt in den Vordergrund.

Doch in der Öffentlichkeit werden mögliche Schutzmaßnahmen gegen Katastrophen wenig thematisiert. Es gehe um sensible Informationen, betonen Behörden. Wie genau es um den deutschen Katastrophenschutz steht, ist aufgrund von fehlender Transparenz daher nicht eindeutig. Katastrophen wie die Überflutungen im Ahrtal zeigen aber deutlich, dass die bisherigen Kapazitäten für den Umgang mit extremen Naturereignissen schnell erschöpft sind.

Nun warnt auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK), dass es einen massiven Mangel an Katastrophenhelfern gibt. Vier Millionen Menschen sollen demnach fehlen. Und auch aus Expertenkreisen gibt es deutliche Warnungen vor dem aktuellen Zustand des Katastrophenschutzes in Deutschland.

Steht Deutschland vor einem Problem?

Dabei steht Deutschland vor einem grundsätzlichen Problem. Man könne überhaupt nicht feststellen, wie gut das Land auf Katastrophensituationen vorbereitet sei, sagt Martin Voss, Leiter der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin, im Gespräch mit t-online. "Es weiß wirklich niemand, was wir konkret für den Katastrophenschutz in Deutschland machen – weder das Innenministerium noch das Verteidigungsministerium oder die Länder." Es sei ein großes Problem, dass es keine Absprache zwischen den einzelnen Ebenen gebe, so Voss weiter.

(Quelle: Privat/dpa/Archivbild/dpa) Zur Person Prof. Dr. Martin Voss leitet die Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin. Dort hat er die Professur für Krisen- und Katastrophenforschung inne. Zuvor leitete er bereits die Katastrophenforschungsstelle an der Kieler Christian-Albrechts-Universität. Zudem ist er Vorstandmitglied des Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge.

Zur Einordnung: Zwar waren Katastrophen wie das Ahrtal-Hochwasser öffentlich sehr präsent, doch Deutschland hat es laut Experten versäumt, nachhaltige Konsequenzen daraus zu ziehen. Auch mit Blick auf die Corona-Pandemie oder nach Cyberattacken verläuft die Aufarbeitung eher schleppend. Es fehlt in der Bundesrepublik daher an strukturellen Anpassungen und an gesellschaftlicher Resilienz.

Laut Voss gibt es deutlich zu wenig Kapazitäten, um seriös feststellen zu können, welche Bedarfe es gibt. "Wir haben nicht die Möglichkeiten, zu bewerten, was die Probleme sind." Die Folge: "Katastrophenschutz in Deutschland wird über den Daumen gepeilt. Eigentlich befinden wir uns im Blindflug."

Eine wesentliche Ursache ist laut Voss die Tatsache, dass in Deutschland wenig über Katastrophenschutz gesprochen wird. Es ist weiterhin ein Tabuthema. Behörden scheuen sich, Details offenzulegen. "In einer offenen, demokratischen Gesellschaft müsste viel mehr über die aktuellen Lücken geredet werden", fordert der Experte. Erreicht das Thema die Bevölkerung erst gar nicht, werde auch kein Politiker gewählt, der im Wahlkampf mit Ausgaben für den Katastrophenschutz wirbt.

Rotes Kreuz warnt: Vier Millionen Helfer fehlen

Dementsprechend dürfte Voss die Warnung des DRK vor einem Mangel bei Katastrophenhelfern begrüßen. Schließlich zeigt der Verband eine deutliche Lücke auf. Heike Spieker, Leiterin des DRK-Bereichs Nationale Hilfsgesellschaft, erklärte öffentlich, um in fünf Jahren einen "vernünftigen Stand" an Katastrophenhelfern zu erreichen, müssten jedes Jahr rund 800.000 Menschen geschult werden. Doch das Geld reiche nicht. "In der Realität sind für die kommenden Jahre derzeit Mittel für durchschnittlich nicht einmal 100.000 Kursteilnehmende pro Jahr vorgesehen."

Dabei sind die Schulungen nicht kostspielig oder kompliziert. Ein Sprecher der Malteser erklärt auf Anfrage von t-online, die Kenntnisse seien "die eines Ersthelfers, wie man sie vom Führerscheinkurs oder als Betriebshelfer kennt. Außerdem geht es um Selbsthilfe: Sich selbst für die ersten Tage einer Krise, in der es womöglich keinen Strom, kein Leitungswasser gibt, vorzubereiten."

Wehrpflicht als Rettung?