Als der Leiter des ARD-Hauptstadtbüros, Markus Preiß, am Sonntag das Interview mit der AfD-Co-Chefin Alice Weidel eröffnete, waren sie schon da: Am Reichstagsufer im Berliner Regierungsviertel hatte sich eine Gruppe Demonstranten zusammengefunden – genau gegenüber von der Treppe des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses, auf der das live im TV übertragene Gespräch stattfand. Mit Sprechchören und Trillerpfeifen machten die Protestierenden lautstark auf sich aufmerksam. Doch das sollte erst der Anfang sein.

Was ist das Zentrum für Politische Schönheit?

Beim Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) handelt es sich um ein Künstlerkollektiv, das seit 2009 regelmäßig mit Aktionskunst auf sich aufmerksam macht. Gegründet wurde die Gruppierung von Philipp Ruch, der noch immer in der Öffentlichkeit als Kopf des ZPS auftritt. Hinter Ruch sollen laut Angaben des ZPS aus dem Jahr 2023 zumindest an manchen Aktionen mehr als 100 Künstler mitwirken. Wie viele Menschen genau Teil der Gruppierung sind, ist öffentlich nicht bekannt.

Was ist das Ziel der Arbeit des ZPS?

Das ZPS selbst schreibt in seinem Internetauftritt: "Wir lassen Aktionen mit Hochgeschwindigkeit in die deutsche Wirklichkeit krachen. Und erinnern die Öffentlichkeit an die Kraft des Humanismus." Darüber hinaus schreibt die Gruppierung, dass sie den Kampf für Menschenrechte radikalisiere und die "Macht der Fantasie" mit der "Macht der Geschichte" verschmelze.

Wie arbeitet das Künstlerkollektiv?

Erstmals auf sich aufmerksam machte das ZPS am 8. Mai 2009 mit dem "Thesen-Anschlag auf den Deutschen Bundestag". Zu dritt ritten damals Ruch und Kollegen zum Reichstagsgebäude, um nach Vorbild Martin Luthers die Gründungsthesen des Kollektivs und zur "künstlerischen Befreiung Deutschlands" am Haupteingang des Parlaments anzuheften. In den Folgejahren thematisierte das ZPS mit Aktionen etwa die westliche Mitverantwortung am Massaker von Srebrenica oder kritisierte deutsche Waffenexporte.