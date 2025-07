Ex-Minister widerspricht Söder Warum die Schulferien in Bayern so spät starten

Ab in die Ferien (Archivbild): In Deutschland tobt eine Debatte über die Rotation der Sommerferien unter den Bundesländern. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)

Viele Bundesländer neiden Bayerns Schulen den späten Ferienstart. Söder behauptet, das liege in der DNA des Freistaats. Eine ehemaliger Minister widerspricht dem nun.

Für Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist die Sache klar. "Wir haben unseren Ferienrhythmus, der ist sozusagen fest in der DNA der Bayern drin", sagte Söder. Basta. Bayern startet als letztes Bundesland in die Schulferien im Sommer. Stets Ende Juli oder Anfang August. Daran ändert auch die heftige Kritik aus dem schwarz-grün regierten Nordrhein-Westfalen wenig.

Doch nun erhält Söder Widerspruch. Und das aus den eigenen Reihen. Bayerns ehemaliger Kultusminister Hans Maier, 94, erinnerte jetzt an den Ursprung der Debatte. 1971 war es und der CSU-Politiker Maier war Vorsitzender der Kultusministerkonferenz (KMK).

Unter Maiers Leitung stritten die Bundesländer schon damals über die Ferientermine im Sommer. Eine Einigung war nicht in Sicht. Weil niemand auf den späten Ferienstart rücken wollte. Und so handelte Maier. Eigenmächtig.

"Kein Land wollte an den möglichen Ferienschluss kommen", notierte Maier in einem Brief an die "Süddeutsche Zeitung". Der August/September-Termin habe als unattraktiv gegolten: "zu spät, zu kalt". Nicht mal in die Rotation sollte er nach dem Willen der Mehrheit einbezogen werden. "Nichts bewegte sich mehr."

So kam Maier ins Spiel. Als KMK-Vorsitzender habe er "die Dinge wieder in Gang bringen wollen", notierte Maier. Sein Angebot: Bayern rückt dauerhaft ans Ende. Freiwillig. "Das wurde in der damaligen Situation geradezu als Befreiung empfunden, als ein bayerisches ,Opfer‘ für das Gemeinwohl", zitierte die "Süddeutsche Zeitung" aus dem Brief weiter.

Kritik aus Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern

Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller (CDU) hatte die Debatte Anfang Juli erneut angestoßen und eine Änderung der Sommerferienregelung ins Gespräch gebracht. Nordrhein-Westfalen hätte auch gern einmal einen späteren Ferienstart, sagte sie der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

In 14 Bundesländern beginnen die Sommerferien von Jahr zu Jahr in einem rotierenden System zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Nur in Bayern und Baden-Württemberg starten sie stets Ende Juli oder Anfang August und enden Mitte September. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Vorstöße, um die Ferienzeiten auch in diesen beiden Ländern flexibler zu gestalten.