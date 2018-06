Parteitag in Bielefeld

Rekordergebnis: Laschet bleibt CDU-Landeschef in NRW

10.06.2018, 13:42 Uhr | AFP

Freude über die Wiederwahl: Armin Laschet wurde in Bielefeld im Amt des CDU-Landeschefs bestätigt. (Quelle: Guido Kirchner/dpa)

Gut ein Jahr nach dem Sieg bei der Landtagswahl sitzt Armin Laschet fester im Sattel als je zuvor. Beim Landesparteitag der NRW-CDU wird er erneut im Amt bestätigt – mit seinem bislang besten Ergebnis.



Die CDU in Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Armin Laschet erneut zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Auf einem Landesparteitag am Samstag in Bielefeld entfielen auf den 57-Jährigen 96,3 Prozent der Stimmen, wie die Partei mitteilte. Damit übertraf er sein bislang bestes Ergebnis, das er bei seiner Wiederwahl zum CDU-Landeschef 2016 mit 93,4 Prozent der Stimmen erzielt hatte.

Laschet steht seit Sommer 2012 an der Spitze des bundesweit mitgliederstärksten CDU-Landesverbandes NRW. Seit 2008 gehört der Aachener dem CDU-Bundesvorstand an, seit Dezember 2012 ist er CDU-Bundesvize. Nach der Abwahl der früheren rot-grünen NRW-Regierung bei der Landtagswahl im Frühjahr 2017 wählte der Düsseldorfer Landtag Laschet im vergangenen Juni zum Ministerpräsidenten. Er steht einer schwarz-gelben Landeskoalition vor.