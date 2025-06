Unwetter: Ein Toter in Berlin

Newsblog zum Krieg in Nahost Teheran von schweren Explosionen erschüttert

Nach mehr als zehn Tagen intensiver israelischer Luftangriffe soll der Krieg mit dem Iran bald zu Ende sein. In der Nacht gab es weitere Angriffe. (Quelle: Vahid Salemi/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump hat eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran angekündigt. Bevor diese in Kraft treten soll, bombardiert Israel noch weitere Ziele im Iran. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Drohnenangriff auf Militärstützpunkt Tadschi

Eine unbekannte Drohne hat einen Standort auf dem irakischen Militärstützpunkt Tadschi nördlich von Bagdad angegriffen. Dies meldet die staatliche irakische Nachrichtenagentur unter Berufung auf einen Militärvertreter. Verletzte gibt es demnach nicht.

Iran signalisiert Bereitschaft für Waffenruhe

Der Iran will seine Angriffe gegen Israel einstellen, sofern der Erzfeind den Krieg beendet. Kurz nach der überraschend von US-Präsident Donald Trump angekündigten Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X, derzeit gebe es keine Vereinbarung über eine Waffenruhe oder die Einstellung der Militäroperationen. Sofern jedoch Israel seine "illegale Aggression" gegen das iranische Volk spätestens um 0400 Uhr morgens Teheraner Zeit (0230 MESZ) einstellt, "haben wir nicht die Absicht, unsere Reaktion danach fortzusetzen". Hier lesen Sie mehr.

Teheran von mehreren Explosionen erschüttert

Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Dienstagmorgen von mehreren Explosionen erschüttert worden. Sie ereigneten sich im Norden und im Zentrum der Stadt, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP in Teheran berichteten. Die Explosionen gehörten zu den heftigsten seit Beginn des Krieges gegen Israel am 13. Juni.

US-Vize Vance: Atomprogramm des Iran ist zerstört

Der Iran ist nach den Worten von US-Vizepräsident JD Vance nicht mehr in der Lage, eine Atomwaffe zu bauen. US-Angriffe hätten die dafür notwendige Infrastruktur zerstört, sagt Vance in einem Interview mit dem Sender Fox News.

Israels Armee weitet Evakuierungsaufruf für Teheran aus

Kurz vor der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran hat die israelische Armee Evakuierungsaufrufe für weitere Teile der iranischen Hauptstadt Teheran ausgegeben. Die Armee warnte in persischer Sprache auf der Plattform X die Bewohner von zwei Stadtbezirken vor bevorstehenden Luftangriffen und veröffentlichte dazu entsprechende Karten. Wenige Stunden zuvor hatte die Armee bereits die Bewohner eines anderen Bezirks zur Evakuierung aufgerufen.

Trump: In Kürze Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump haben Israel und der Iran einer Waffenruhe zugestimmt, die stufenweise in Kraft treten soll. Trump schrieb am Montag (Ortszeit) im Onlinedienst Truth Social, die Feuerpause solle gegen Mitternacht US-Ostküstenzeit (6 Uhr MESZ) beginnen. Zunächst werde der Iran die Waffen schweigen lassen und dann Israel, bis nach 24 Stunden ein "Ende des zwölftägigen Krieges" erreicht sei. Hier lesen Sie mehr.

Verteidigungsministerium: Deutsche Soldaten nicht von iranischen Angriffen betroffen

Die im Nahen und Mittleren Osten stationierten Bundeswehr-Soldaten sind nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums nicht vom iranischen Angriff auf einen US-Militärstützpunkt in Katar betroffen. Die Soldatinnen und Soldaten in den Einsatzkontingenten seien "wohlauf", erklärte das Ministerium am Montag. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) halte weiterhin "engen Kontakt" zu den Kontingenten.

Angriff des Iran: Raketen als geheime Botschaft für Trump

