Hessischer Ministerpräsident

Volker Bouffier beendet Hautkrebsbehandlung

11.04.2019, 16:09 Uhr | dpa

Die ambulante Behandlung hat gewirkt: Volker Bouffier hat seine Strahlentherapie abgeschlossen. Nun verbringt der Ministerpräsident einige Wochen in der Reha.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat seine Hautkrebsbehandlung beendet. Der 67-jährige CDU-Politiker befinde sich nun in der Reha in Süddeutschland, sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Dort werde er einige Wochen verbringen.

Die Staatskanzlei hatte Ende Februar die Öffentlichkeit darüber informiert, dass sich Bouffier nach einer Hautkrebsdiagnose ambulant behandeln lässt. Wegen eines unklaren Befundes an der Nase habe er sich einem Eingriff unterzogen. Danach wurde der Regierungschef mit einer Strahlentherapie behandelt.





Seine Amtsgeschäfte führte Bouffier trotzdem fort. Die Zahl seiner öffentlichen Termine nahm jedoch ab.