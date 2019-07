Neue Umfrage

SPD und AfD liegen in Brandenburg gleichauf

03.07.2019, 14:04 Uhr | AFP

Im September wählt Brandenburg ein neues Parlament. Die politische Landschaft ist im Wandel. Die regierende rot-rote Koalition droht, die Mehrheit zu verlieren. Eine neue Umfrage deutet auf ein knappes Ergebnis hin.

Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl in Brandenburg deutet eine Umfrage auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mehrerer Parteien hin. SPD und AfD liegen mit 19 Prozent an der Spitze der Erhebung, die das Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der "Bild" erstellte. Zweitstärkste Kraft wäre demnach die CDU mit 18 Prozent. Den dritten Platz teilen sich wiederum Grüne und Linke mit 16 Prozent.

Mit 6 Prozent gelänge der FDP bei der Wahl am 1. September der Wiedereinzug in den Landtag in Potsdam. Die rot-rote Koalition unter Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) erhält seit Monaten mehr keine absolute Mehrheit in Umfragen. Bei der Europawahl im Mai war die AfD stärkste Kraft geworden.

Insa befragte für die aktuelle Erhebung zwischen dem 25. Juni und 1. Juli 1001 Menschen.