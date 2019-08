Tote Mäuse im Briefkasten

Bürgermeisterin in Bayern bedroht – Zusammenhang zu Windrädern?

02.08.2019, 10:40 Uhr | dpa

Hauzenberg in Niederbayern: In den Briefen lagen Artikel zu Windrädern bei. (Quelle: imago images)

Hauzenberg ist eine beschauliche Kleinstadt in Niederbayern. Doch jetzt wird die Idylle von Drohbriefen gegen die Bürgermeisterin überschattet. Die Täter gingen dabei nicht sehr subtil vor.

Die Bürgermeisterin von Hauzenberg (Landkreis Passau), Gudrun Donaubauer, hat in den vergangenen Tagen mehrere Drohbriefe erhalten. Zwei der Briefe hätten eine tote Maus enthalten, sagte Donaubauer (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagabend.



In einem dritten Brief sei eine pulverähnliche Substanz gewesen. Die Briefe seien sowohl an das Rathaus geschickt worden als auch zu ihr nach Hause. Donaubauer vermutet einen Zusammenhang mit geplanten Windrädern in der Gemeinde. Denn bei den Briefen seien kopierte Artikel zum Thema gewesen. Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.







Donaubauer hat Anzeige erstattet. Die Polizei war zunächst für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen. Hauzenberg ist eine rund 12.000 Einwohner zählende Gemeinde in Niederbayern. Zu den geplanten Windkrafträdern ist nach Angaben von Donaubauer noch keine Entscheidung gefallen.