Umfrage: Schwarz-Rot verliert Mehrheit, Linke im Höhenflug

Die Linke legt in Umfragen weiter zu. In einer Erhebung des Instituts Insa kommt sie nun auf elf Prozent und liegt gleich auf mit den Grünen. Schwarz-Rot aber wäre ohne Mehrheit.

Der Höhenflug der Linken dauert an. In einer Insa-Umfrage für "Bild" kommt die Partei auf elf Prozent (plus zwei Punkte). Die Partei ist damit ebenso stark wie die Grünen, deren Wert sich nicht veränderte. Die AfD liegt unverändert bei 24 Prozent. Die Union erreicht wie schon in der Vorwoche 28 Prozent, die SPD sackt ab um einen Punkt auf 15 Prozent. Die schwarz-rote Bundesregierung wäre also ohne eigene Mehrheit, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre.