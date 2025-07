Die Wirtschaftsministerin hat häufiger Zweifel an den Klimazielen geäußert. Eine neue Untersuchung soll prüfen, ob es Bedarf für eine Anpassung gibt.

Für Aufmerksamkeit sorgte am Dienstag ein Papier der Deutschen Umwelthilfe (DUH), das die Aufgabenbeschreibung für die Untersuchung offenlegte. Darin werden die Anforderungen des Ministeriums an die Gutachter detailliert beschrieben. DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner kritisierte Reiches Vorgehen scharf. Er sagte: "Katherina Reiche hat ideologische Scheuklappen auf: Anstatt Innovationen und die Erneuerung des Wirtschaftsstandorts in Schlüsselbereichen voranzubringen, möchte sie offenbar Stillstand und Stagnation verwalten."