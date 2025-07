Der Untersuchungsbericht enthielt zunächst an vielen Stellen Schwärzungen, so fehlen etliche Details. Seit Freitag liegt der Bericht vollständig ohne unkenntlich gemachte Stellen vor. Spahn sagte zu einem möglichen politischen Motiv der Schwärzungen durch das Haus von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) und dem Verdacht einer möglichen Schonung: "Also offenkundig macht es mir eher Probleme, als dass es mir hilft. Deswegen schließe ich das aus."

Doch bleiben Ungereimtheiten. So heißt es auf Seite 46 des Berichts: "Email AT an den MdB-Account des BM vom 16.03.2020, 7:51h, von diesem positiv kommentiert weitergeleitet... um 8.14h." Mit BM ist der Bundesminister gemeint, mit MdB Spahns Email-Account als Mitglied des Bundestags.

Spahn selbst aber hatte stets behauptet, nicht direkt in die Masken-Beschaffung eingebunden gewesen zu sein. Im Interview sagte er nun: "Ich weiß ja, was ich getan habe und was ich nicht getan habe."

Diese Woche wird sich der Haushalts- und der Gesundheitsausschuss nochmal mit dem Vorgang befassen. Spahn sagte schon mal vorab: "Mit dem Wissen von heute würde ich natürlich vieles anders machen, nicht nur bei Masken."