Christean Wagner fühlte sich dem konservativen Kern der CDU verbunden. So prägte er die Partei weit über Hessen hinaus. Mit 82 Jahren ist er gestorben. Weggefährten erinnern sich.

Christean Wagner war ein Mann der klaren Worte: "Wir müssen das C wieder schärfen", sagte der hessische CDU-Politiker. Für ihn bedeutete das: Das konservative Profil der Union schärfen – gegen den Öffnungskurs von Parteichefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel . Jetzt ist Christean Wagner im Alter von 82 Jahren gestorben, wie die Hessen-CDU am Samstag mitteilte.

Wagner war von 1987 bis 1991 Kultusminister in Hessen. Von 1999 bis 2005 war er Justizminister des Bundeslandes. Danach führte er acht Jahre lang die CDU-Landtagsfraktion in Wiesbaden .

Vertrauter von Volker Bouffier

Wagner gehört zu den führenden Vertretern des konservativen Berliner Kreises in der Union. Sein Credo: "Konkret stellt rechte Politik unter anderem die Freiheit des Einzelnen und in Sachen Sicherheit einen starken Staat in den Vordergrund."