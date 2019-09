Grünen-Politikerin

Verkehrssenatorin will Verbrenner-Autos aus Berlin verbannen

15.09.2019, 13:22 Uhr | AFP

Abgas adé: Bis spätestens 2030 soll es in Berlin nur noch E-Mobilität geben. So stellt sich das Berlins Verkehrssenatorin Günther vor. Einen Plan zur Umsetzung hat sie auch schon.

Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) will mittelfristig alle Autos mit Verbrennungsmotor aus der Hauptstadt verbannen. "Für wirksamen Klimaschutz führt kein Weg daran vorbei, sich möglichst schnell vom Verbrennungsmotor zu verabschieden", sagte Günther dem "Tagesspiegel am Sonntag".

Günther will in Zukunft dann nur noch Elektro-Autos in die Stadt lassen. "Ich erwarte für die Jahre 2022/23 in Deutschland Durchbrüche im Bereich der E-Mobilität", sagte sie. "Dann wird man sehen, was wie schnell machbar ist." Spätestens 2030 solle die Auto-Emissionsfreie Umweltzone in Berlin Realität sein.

Die Kontrolle sei recht einfach, sagte Günther. "Beispielsweise anhand der Nummernschilder, auf denen Elektroautos durch das E leicht erkennbar sind. Insofern wäre die Kontrolle einfacher als beispielsweise bei den aktuellen Dieselfahrverboten."

Nicht das Rad neu erfinden, sondern die Stadt

Günther betonte, dass das Konzept Stadt ganz neu gedacht werden müsse: "Früher gab es das Verständnis, die ganze Straße gehört dem Auto, und der Rest muss zusehen, wie er klarkommt. Damit muss endlich Schluss sein."





Zugleich kritisierte sie ein zunehmendes Rowdytum. "Das ist fatal, weil mit mehr Autos und mehr Fahrrädern die Regeln umso mehr eingehalten werden müssen. Wir brauchen hier bessere Kontrollen." Deshalb werde die Fahrradstaffel der Polizei auf hundert Beamte aufgestockt.