Landtagswahl in Thüringen

CDU-Spitzenkandidat Mohring erhält erneut Morddrohung

20.10.2019, 17:02 Uhr | dpa

Mike Mohring, Spitzenkandidat der Thüringer CDU für die Landtagswahl am 27. Oktober: Nicht zum ersten Mal wird der Politiker mit dem Tod bedroht. (Quelle: imago images)

Eine Woche vor der Landtagswahl in Thüringen berichtet CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring von einer Morddrohung gegen sich. Schon Ende September erhielt der Politiker ein Drohschreiben.

Thüringens CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hat erneut eine Morddrohung erhalten. Dieses Mal sei das Schreiben per E-Mail gekommen, sagte Mohring in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Die Thüringer wählen am 27. Oktober einen neuen Landtag.

"Bis heute Mittag um 12 sollte ich meinen Wahlkampf einstellen. Das haben Rechtsextremisten von mir gefordert in einer E-Mail, die ich vorgestern Nacht bekommen habe", sagt Mohring in dem Video.

Landeskriminalamt ermittelt

Und weiter: "Wenn ich das nicht tue, dann wollen sie mich abstechen, so wie die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, oder gar eine Autobombe zünden."

In diesem Tweet können Sie Mohrings Video und das Foto von dem Drohbrief sehen:

Da die Relativierungen schon wieder los gehen. Hier kann jeder seine Worte prüfen 👇 pic.twitter.com/qhgxb1DD0S — Mike Mohring (@MikeMohring) October 20, 2019

Das Landeskriminalamt ermittle bereits wegen eines neuen Drohschreibens, sagte ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei am Sonntag auf dpa-Anfrage. Zum genauen Inhalt des Schreibens konnte er aber keine Angaben machen. Schon Ende September war eine Morddrohung gegen Mohring bekannt geworden.



Kölns Oberbürgermeisterin Reker (parteilos) war im Oktober 2015 kurz vor ihrer Wahl von einem Rechtsextremisten mit einem Messer in den Hals gestochen worden.