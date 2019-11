Wegen schwerer Straftaten

Deutschland ermittelt gegen 116 IS-Rückkehrer

28.11.2019, 07:12 Uhr | dpa

Hier begann der Weg einer IS-Rückkehrerin

Lohne ist katholisch, tiefschwarz, wirtschaftlich läuft es gut. Dass aus ihrer Mitte eine Islamistin stammt, der grauenhafte Taten zur Last gelegt werden, ist für viele Menschen hier kaum vorstellbar. Ein Ortsbesuch. (Quelle: dpa)

"Für uns war das ein Schock": In Lohne in Niedersachsen begann der Weg einer IS-Rückkehrerin. Doch welche Spuren hat die Frau in ihrer Heimat hinterlassen? (Quelle: dpa)