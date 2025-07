Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Grünen und der Osten – eine Liebesgeschichte war das nie. Doch aktuell läuft es für die Partei dort besonders schlecht. Die Parteispitze will das ändern und startet eine Offensive.

Sie sind raus. Nur 3,2 Prozent holten die Grünen bei der Landtagswahl in Thüringen im vergangenen September – und flogen damit aus dem Landtag. Nur wenige Wochen später: 4,1 Prozent in Brandenburg. Wieder waren die Grünen raus – Niederlage auf ganzer Linie. Auch bei der Bundestagswahl schnitten die Grünen im Osten nicht gut ab. Bei der Partei wächst seitdem die Erkenntnis: Sie hat ein Ostproblem.

Die Grünen sind im Osten Deutschlands traditionell schwächer als im Westen. Auch der Abwärtstrend der Partei hat sich in den vergangenen Jahren dort noch einmal stärker widergespiegelt als im Westen. Hinzu kommt aktuell: Mit dem Erstarken der Linken lauert im Osten eine neue Gefahr. Denn die Linke fischt im selben Wählermilieu. Die grüne Parteispitze, die bundesweit mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen hat, will im Osten nun zu neuer Stärke finden. Am Dienstag hat sie in Berlin ihre Pläne dazu präsentiert.

Parteichef öffnet Büro in Brandenburg

Parteichef Felix Banaszak formuliert das Problem seiner Partei in den ostdeutschen Bundesländern so: Die Grünen seien in den vergangenen Jahren noch stärker als früher als eine "sehr westdeutsch geprägte", von den Lebensrealitäten im Osten weit entfernte Partei wahrgenommen worden. Er gibt das Ziel vor: mehr Präsenz zeigen.

Doch wie soll das gehen? Die Partei will ihre Mitglieder in Ost und West stärker vernetzen. Im September veranstalten die Grünen einen Ostkongress zum gemeinsamen Austausch. Ein neuer Beirat, in dem auch externe Mitglieder sitzen sollen, soll weitere Ideen und Anregungen entwickeln. In einem neuen Papier der Partei heißt es, ostdeutsche Köpfe sollten an entscheidenden Stellen mitarbeiten, eine feste Quote solle es aber nicht geben.

Banaszak, im Westen geboren und aufgewachsen, versucht es außerdem mit einer ungewöhnlichen Idee. Der 35 Jahre alte Duisburger eröffnet ein Büro in Brandenburg an der Havel – also in dem Bundesland, in dem die Partei vergangenes Jahr aus dem Landtag geflogen ist. Der Westdeutsche aus Nordrhein-Westfalen mit einem symbolischen Wahlkreisbüro im Osten – wie gut das bei den Menschen vor Ort ankommen wird, ist offen.

Experte: "Schwer, sich Gehör zu verschaffen"

Das Problem der Partei im Osten Deutschlands ist jedenfalls grundsätzlicher Natur – obwohl sie mit "Bündnis 90" sogar die Wiedervereinigung im Namen trägt. Die Grünen seien aus einem spezifischen Milieu in der alten Bundesrepublik hervorgegangen, erklärt der Parteienforscher Benjamin Höhne, der an der TU Chemnitz lehrt. "Dieses Milieu hat man mit dem Begriff des Postmaterialismus beschrieben", so Höhne. Damit war gemeint: Es habe einen Wertewandel in der Gesellschaft gegeben – "weg von materiellen Werten hin zur Selbstverwirklichung, zum Einsetzen für den Umweltschutz, Feminismus und Frieden".

Diese postmateriellen Wertvorstellungen basierten darauf, dass materielle Ideale im Westen realisiert werden konnten. "Es gab Wohlstand für alle, der Sozialstaat wurde ausgebaut. Man hatte sein Häuschen, konnte regelmäßig in den Urlaub fliegen", sagt der Experte. Ganz anders sah es nach 1990 in Ostdeutschland aus. Dies sei eine Zeit von Transformation und Massenarbeitslosigkeit gewesen. Also: alles andere als günstige Bedingungen für grüne Werte. Hinzu komme, dass die Grünen auch personell westlich dominiert seien. "Die Ostgrünen haben es da schwer, sich Gehör zu verschaffen."