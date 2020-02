Ein Bundesland in Unsicherheit

Das Chaos in Thüringen ist noch nicht vorbei

"Stunden des Chaos": Wieso sich das politische Beben in Thüringen nicht so leicht beruhigen lassen wird, berichtet t-online.de-Reporter Patrick Diekmann von vor Ort. (Quelle: t-online.de)

Keine 25 Stunden im Amt fordert der FDP-Politiker Neuwahlen. Doch so leicht wird sich das politische Beben in Thüringen nicht beruhigen lassen, wie t-online.de-Reporter Patrick Diekmann von vor Ort berichtet. (Quelle: t-online.de)

Thüringen: Ein Bundesland in Unsicherheit

Die Wahl von Thomas Kemmerich mit Hilfe der AfD hat für ein politisches Beben gesorgt. Keine 25 Stunden im Amt fordert der FDP-Politiker Neuwahlen. Doch so leicht wird sich das Problem in Thüringen nicht beheben lassen.



Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik war ein gewählter Ministerpräsident so kurz im Amt wie Thomas Kemmerich (FDP) – nur 25 Stunden. Für die Politiker in Thüringen waren es Stunden des Chaos. Auch viele Bürger trieb der Eklat auf die Straße, wie t-online.de-Reporter Patrick Diekmann vor Ort beobachtete.

Ministerpräsident Thomas Kemmerich hat einen Tag nach seiner Wahl angekündigt, den Landtag auflösen zu wollen. Damit gab er dem öffentlichen Druck nach. In den Landtagsfraktionen löste er damit gemischte Reaktionen aus.

Was sich einen Tag nach dem Eklat in Thüringen abspielte und welche Probleme mit dem Ruf nach Neuwahlen verknüpft sind, erklärt t-online.de-Reporter Patrick Diekmann im Video von vor Ort.

Verwendete Quellen: Eigene Recherche