Rechtsextreme Gruppe

"Combat 18": Mutmaßliche Mitglieder klagen gegen Verbot

24.02.2020, 13:48 Uhr | dpa

Seit Ende Januar ist die Neonazi-Gruppe "Combat 18" in Deutschland verboten. Jetzt wehren sich die mutmaßlichen Mitglieder der Vereinigung mit juristischen Mitteln gegen diese Entscheidung.

Mehrere mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Gruppe "Combat 18" gehen vor Gericht gegen das Verbot der Vereinigung vor. Es sei eine Klage mehrerer Kläger eingegangen, sagte eine Sprecherin des Bundesverwaltungsgerichts. Das Gericht in Leipzig ist in erster und letzter Instanz für Entscheidungen über Vereinsverbote zuständig. Bei der Klage handele es sich um einen Eilantrag auf die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes. Weitere Angaben machte die Sprecherin zunächst nicht.

Das Bundesinnenministerium hatte "Combat 18" Ende Januar verboten. Es hatte Durchsuchungen in sechs Bundesländern gegeben, unter anderem in Thüringen und Brandenburg. Der Name der Vereinigung gilt als Codewort für "Kampftruppe Adolf Hitler".

Bis Montag um Mitternacht läuft die Frist für die Einreichung von Klagen gegen das Vereinsverbot. Wann über den Antrag entschieden wird, ist noch nicht absehbar.