Jens Spahn ging in der Pandemie eigenwillig vor, so viel ist klar. Grüne und Linke möchten, dass seine Verantwortung dafür vor einem Untersuchungsausschuss geklärt wird. Es gibt aber eine Alternative.

Am Dienstag wurde das Maß zwischen Verzeihen und Verantwortung definiert. Denn Margarete Sudhof sagte im Haushaltsausschuss aus. Sie hat einen Bericht über das Verhalten des damaligen Gesundheitsministers und heutigen Fraktionsvorsitzenden Spahn beim Maskengeschäft angefertigt. Sudhof war bis zu ihrer Pensionierung Staatssekretärin im Verteidigungsministerium, ist Juristin und gehört der SPD an, was zum weiteren Verständnis nicht unwichtig ist.