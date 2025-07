Gleich drei Stellen müssen am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe neu besetzt werden. Am Montagabend tagt der Wahlausschuss des Bundestags. Doch vor der für Freitag geplanten Abstimmung im Plenum sind noch einige Fragen offen. Ein Überblick zum Verfahren der Richterwahl:

Warum müssen neue Richterinnen oder Richter gewählt werden?

Im vergangenen Monat feierte die Vizepräsidentin des Gerichts, Doris König, ihren 68. Geburtstag. Ende September scheidet zudem Ulrich Maidowski aus gesundheitlichen Gründen aus. Deshalb gibt es in diesem Jahr gleich drei Vakanzen in Karlsruhe.

Wie läuft die Wahl ab?

Die 16 Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts werden so bestimmt, dass die Hälfte vom Bundestag und die andere Hälfte vom Bundesrat gewählt wird. Für alle drei nun anstehenden Neubesetzungen ist der Bundestag zuständig. Die Kandidaten müssen mindestens 40 Jahre alt und Volljuristen sein. Je drei Mitglieder in jedem der beiden Senate am Verfassungsgericht müssen außerdem zuvor für mindestens drei Jahre an einem Bundesgericht gearbeitet haben.