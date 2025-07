Pistorius fügt nun eine neue Stufe unterhalb des Verteidigungsfalls ein. So soll nach dem Gesetzentwurf eine Einberufung möglich sein, wenn die sicherheitspolitische Lage "einen kurzfristigen Aufwuchs der Streitkräfte zwingend erfordert, der auf freiwilliger Grundlage nicht erreichbar ist". Über diese Bedrohungslage entscheidet der Bundestag. Ähnlich übrigens wie über eine Rückkehr zur allgemeinen Wehrpflicht.

Wie sind die Reaktionen?

Pistorius will seine Pläne nach der Sommerpause im August im Kabinett einbringen.

Sara Nanni, verteidigungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, vermisste auf der Plattform Blue Sky "einen Plan". Sie erklärte allgemein zu Pistorius' Aufwuchsplänen: "Mit den Nato-Beschlüssen hätte die deutsche Planung stehen müssen, sowohl was das Personal angeht als auch, was das Material angeht. Und diese Pläne sollten selbstverständlich dem Parlament bekannt sein, das in Zukunft dreistellige Milliardenbeträge für Rüstung zur Verfügung stellen soll."