Berater für Stoiber

Ex-Wahlkampfmanager Spreng ist tot

30.07.2020, 18:57 Uhr | dd, t-online.de

Der langjährige Politikberater hatte 2002 die Kanzler-Kampagne für Edmund Stoiber geleitet, betreute weitere Unionspolitiker über Jahre. Nun ist er gestorben.

Michael Spreng ist tot. Der frühere Journalist und langjährige Politikberater ist im Alter von 72 Jahren auf Mallorca gestorben. Dies berichteten am Donnerstag die Deutsche Presse-Agentur und das Magazin "Horizont" unter Berufung auf einen Vertrauten von Sprengs Familie.

Spreng war 2002 Wahlkampfmanager der Kanzlerkandidatur von CSU-Politiker Edmund Stoiber, beriet danach unter anderem CDU-Mann Jürgen Rüttgers im Nordrhein-Westfälischen Landtagswahlkampf 2004.



Vor seiner Karriere als Politik- und Medienberater war Spreng, der am 10. Juli 1948 in Darmstadt geboren wurde, viele Jahre in leitenden Positionen in Redaktionen mehrerer Medienhäuser tätig. Dazu zählten rund elf Jahre als Chefredakteur der "Bild am Sonntag". Davor arbeitete er über Jahre in selber Funktion beim Kölner "Express". Seine Laufbahn hatte mit einem Volontariat nach dem Abitur bei der "Frankfurter Neuen Presse" begonnen. Weitere Stationen als Redakteur waren "Welt" und "Bild".

Noch in diesem Jahr schrieb Spreng als Kolumnist für den "Berliner Kurier" und betrieb über Jahre den kleineren Politik-Blog "Sprengsatz" im Internet.