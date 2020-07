Nach Ausbruch in Dithmarschen

Mobile Corona-Teststationen starten in Heide

31.07.2020, 17:12 Uhr | dpa

Gleich in zwei Stationen können sich Menschen, die möglicherweise in Kontakt mit Infizierten waren, auf Covid-19 testen lassen. Die Ergebnisse sind schnell verfügbar.

Mit der Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Teilen des Kreises Dithmarschen haben am Freitag in Heide auch zwei mobile Corona-Teststationen ihre Arbeit aufgenommen. Dort können sich Menschen kostenlos testen lassen, die sich möglicherweise bei Infizierten angesteckt haben. Rund 300 Haushalte seien dazu eingeladen worden, sagte Landrat Stefan Mohrdieck (parteilos). Bereits am Vormittag hätten sich rund 40 Menschen einem Test unterzogen. Mit Ergebnissen sei in der Regel binnen 24 Stunden zu rechnen, hieß es.

Mohrdieck kündigte an, ein Testzentrum dauerhaft an der Westküste einzurichten. Entsprechende Einrichtungen stehen bislang am Kieler Hafen, am Fähranleger in Puttgarden, am Busbahnhof in Neumünster, am Lübecker Hafen und an der Rastanlage in Ellund an der A7 an der Grenze zu Dänemark. Es würden bereits Gespräche über die Kostenübernahme und den genauen Standort geführt, sagte der Landrat.