Vor Länder-Konferenz

Bericht: Merkel setzt Zielmarke für Corona-Neuinfektionen

26.08.2020, 16:06 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel: Will im Herbst wohl wieder schärfere Corona-Maßnahmen umsetzen. (Quelle: photothek/imago images)

Am Donnerstag wird sich Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten über weitere Maßnahmen in der Corona-Krise beraten. Einem Bericht zufolge will sie die Infektionszahlen deutlich senken.

Die Bundeskanzlerin wird sich am Donnerstag mit den Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer treffen und über weitere, schärfere Corona-Maßnahmen beraten.

Bundesregierung will Pandemie-Ausweitungen in Griff bekommen

Nun sickerte laut "Business Insider" bereits durch, dass der Bund "bis Herbst möglichst wieder zu mittleren dreistelligen Infektionszahlen zurückkehren" will. Dies hat das Medium dem Protokoll eines Treffens am Montag zwischen Kanzleramtsminister Helge Braun und den Chefs der Länder-Staatskanzleien entnommen.

Für die Zahl der täglichen Neuinfizierten (ca. 1.600) würde dies bedeuten, dass diese sich um zwei Drittel reduzieren müsste.

Mit dieser Vorgabe will die Bundesregierung die Ausbreitung der Pandemie wieder in den Griff bekommen. Ob höheren Infektionszahlen auch automatisch schärfere Maßnahmen folgen würden, ist jedoch nicht bekannt. Das Robert Koch-Institut hat am Mittwoch 1.576 neue Corona-Fälle von den Gesundheitsämtern gemeldet bekommen.