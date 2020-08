Streit um Corona-Maßnahmen

Bund und Länder können sich nicht auf Obergrenze für Partys einigen

27.08.2020, 16:33 Uhr | dru, dpa

Ein Mindestbußgeld und eine Teilnehmerbegrenzung für Privatfeiern: Der Bund und die Länder beraten über neue Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. Doch die Meinungsverschiedenheiten sind groß.

Erstmals seit Juni beraten die Ministerpräsidenten der Länder wieder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über eine Neuausrichtung der Corona-Strategie. Grundsätzlich steht die Frage im Raum, ob man wieder zu einheitlichen Regeln gelangen kann, nachdem die Länder in den vergangenen Wochen je eigene Maßnahmen ergriffen hatten – das aber scheint schwieriger als gedacht.

So fanden Bund und Länder etwa keine gemeinsame Linie bei den umstrittenen Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis. Sie konnten sich nicht auf bundesweit geltende Obergrenzen für Teilnehmerzahlen einigen.



Auch der Beschluss, dass bei Verstößen gegen die Maskenpflicht einheitlich ein Bußgeld von mindestens 50 Euro fällig wird, trugen nicht alle mit. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) lehnte das Mindestbußgeld mit der Begründung ab, in seinem Land würden sich die Menschen an die Corona-Regeln halten.



Weitere Beschlüsse, die bislang durchgesickert sind:

Die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten sollen zum Ende der Sommerferien mit dem 15. September beendet werden.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen demnächst eine Corona-Quarantäne frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach Rückkehr beenden können.

Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, sollen bis mindestens Ende Dezember 2020 nicht stattfinden.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bestand allerdings auf seinem Angebot für kostenlose Tests an Flughäfen, Bahnhöfen und Autobahnen. Im Freistaat können sich damit auch weiterhin Rückkehrer aus Nicht-Risikogebieten kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen.

Laut einem "Bild"-Bericht stellten sich mehrere Länderchefs zudem gegen den Plan der Bundeskanzlerin, einheitliche Regeln für den regulären Schulbetrieb zu beschließen. In der Beschlussvorlage des Kanzleramts war von "bundesweit vergleichbaren Maßstäben" insbesondere mit Blick auf die Maskenpflicht die Rede. NRW, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern beharrten dem Bericht zufolge jedoch auf ihren eigenen Regeln.

Auch bei den Großveranstaltungen besteht noch Anpassungsbedarf. Zum einheitlichen Umgang mit Zuschauern bei bundesweiten Sportveranstaltungen wird eine Arbeitsgruppe auf Ebene der Chefs der Staatskanzleien eingesetzt, die bis Ende Oktober einen Vorschlag vorlegen soll.

Großveranstaltungen sollen bis Jahresende verboten bleiben

Zuvor war bekannt geworden, dass angesichts der wieder gestiegenen Zahl der Corona-Infektionen nach den Vorstellungen von Kanzlerin Merkel vorerst auf weitere Öffnungsschritte verzichtet werden soll. In der Beschlussvorlage des Bundes für die Runde der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten heißt es, dass die Teilnehmerzahl bei Privatfeiern wegen Corona auf 25 begrenzt werden soll.

Bei den Großveranstaltungen waren Ausnahmen geplant für Regionen mit sehr geringen Infektionszahlen. Jedoch müsse sichergestellt sein, dass die Teilnehmer ausschließlich aus dieser Region oder aus umliegenden Regionen mit entsprechenden Entwicklungen kommen, heißt es weiter in der Beschlussvorlage des Bundes.

Streit um Regelungen für Reiserückkehrer

Ein zentraler Streitpunkt dürfte dabei auch sein, wie man mit Corona-Tests für Reisende umgeht und ob man hier zu einer einheitlichen Linie findet. Bislang gibt es hier aber Streit. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will Rückkehrern nach der Sommerreisesaison keine kostenlosen Tests mehr anbieten, die Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten wieder abschaffen und stattdessen stärker auf die Quarantäneregel setzen. Die Laborkapazitäten seien endlich.



Auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte in der "Rheinischen Post": "Die Kapazitäten sind begrenzt. Wir dürfen sie nicht verschwenden, indem wir wahllos Menschen durchtesten." Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, argumentiert, man könne nicht verpflichtende Tests einführen, "und nach zwei Wochen schaffen wir sie wieder ab".

Die von Spahn und der Mehrheit der Landesgesundheitsminister statt der Testpflicht präferierte Quarantäneregelung nach der Sommerpause sei nicht sinnvoll umsetzbar, sagte Söder am Dienstagabend in der ARD-Talkshow "Maischberger". Bis eine "sinnvolle und nachvollziehbare Quarantäneregelung" umsetzbar sei, sollte an den Pflichttests festgehalten werden. Ansonsten gehe Deutschland eine sehr hohe Gefährdung ein, was die Infektionen angehe, warnte Söder.



Auch die Reisebranche warnte vor einer Änderung der geltenden Regelung. Ein weiteres strittiges Thema dürfte die einheitliche Ahndung von Maskengegnern in Bussen und Bahnen sein.

Corona-Zahlen steigen wieder

Bei ihrer letzten Konferenz hatten Merkel und die Ministerpräsidenten angesichts sinkender Ansteckungszahlen noch über Lockerungen geredet. Merkel hatte sich fortan aus den regionalen Regelungen der Länder herausgehalten. Jetzt wird wegen steigender Zahlen darüber diskutiert, ob die Corona-Maßnahmen streng genug sind. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die Bundesländer überhaupt eine einheitliche Strategie im Kampf gegen Corona anstreben. Insbesondere die Länder im Osten mit niedrigen Infektionszahlen setzen weiter auf länderspezifische Regelungen.