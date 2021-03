Wegen Maskenaffäre

Ex-Minister Sauter gibt alle Parteiämter in der CSU ab

21.03.2021, 10:59 Uhr | AFP

Ein weiterer Unionspolitiker tritt in Folge der Maskenaffäre offenbar zurück: Bayerns Ex-Justizminister Alfred Sauter. Er will diesen Schritt einem Bericht zufolge am Sonntag verkünden.

Der in der Maskenaffäre der Union unter Korruptionsverdacht und parteiinternem Druck stehende CSU-Vorstand Alfred Sauter will Berichten von "Augsburger Allgemeine" und Bayerischem Rundfunk zufolge seine Parteiämter aufgeben. Sauter wolle sich dazu im Verlaufe des Sonntags selbst erklären, berichtete der BR unter Berufung auf das Umfeld des 70-Jährigen.

Sauter ist bisher Mitglied im Präsidium und Vorstand der CSU, er leitet die CSU-Finanzkommission, ist stellvertretender Vorsitzender des Bezirks Schwaben, Vorsitzender des Kreisverbands Günzburg und seit 1990 Landtagsabgeordneter.

Die CSU-Landtagsfraktion hatte Sauter bis Sonntag ein Ultimatum gestellt, alle Vorwürfe gegen sich auszuräumen. Kommende Woche sollte über den Ausschluss des früheren bayerischen Justizministers aus der Landtagsfraktion beraten werden.