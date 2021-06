Infektionszahlen stabil

RKI: Sinkender R-Wert und geringe Inzidenz

15.06.2021, 04:55 Uhr | dpa

Ein Mann wird in Hamburg von einem mobilen Team geimpft (Archivbild). Die hohe Impfquote und das gute Wetter schlagen sich derzeit in niedrigen Infektionszahlen nieder. (Quelle: Andre Lenthe/imago images)

Das Robert-Koch-Institut meldet einen sinkenden R-Wert. Dieser gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter in einem bestimmten Zeitraum ansteckt. Die Zahl der Neuinfektionen bleibt dreistellig.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 652 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.204 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 15,5 an (Vortag: 16,6; Vorwoche: 22,9).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 93 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 140 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.716.170 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.586.000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 89.937 angegeben. Der R-Wert liegt jetzt bei 0,77 (Vortag 0,82).