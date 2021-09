Kritik an Afghanistan-Abzug

Bundeswehr-Soldat im Video: "Innerlich bin ich zerstört"

06.09.2021, 20:56 Uhr | t-online

Für viele Bundeswehr-Veteranen hat die dramatische Entwicklung in Afghanistan schwere psychische Folgen. Andreas Eggert war selbst vor Ort im Einsatz und betreut traumatisierte Kameraden. (Quelle: Deutsche Welle)

Die Entscheidung, die Bundeswehr aus Afghanistan abzuziehen, hat viel Kritik ausgelöst – unter anderem auch bei den Soldaten selbst. Ein ehemaliger Veteran warnt nun vor möglichen Folgen.

Andreas Eggert war mehrmals in Afghanistan im Einsatz, hat Traumatisches erlebt. 2013 merkte er, dass ihn die Arbeit vor Ort zu sehr belastet. Seitdem ist er in therapeutischer Behandlung. Gleichzeitig betreut er Soldatinnen und Soldaten, die selbst von Einsätzen in Afghanistan traumatisiert sind – und versucht ihnen zu helfen.

Im Video erzählt er, was der hastige Abzug der Truppen bei einigen Veteranen auslösen kann – und warum jetzt die Gefahr einer Radikalisierung wächst.

Gespräche mit anderen Veteranen sind oft das einzige, was traumatisierten Soldaten für den Moment hilft. Welche emotionalen Folgen der Einsatz selbst, aber auch der schnelle Truppenabzug in ihnen auslöst.