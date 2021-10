RKI veröffentlicht Daten

Bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz steigt auf 113

26.10.2021, 12:27 Uhr | dpa

Ein Impfzentrum in Hannover: Die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit steigt derzeit weiter an. (Quelle: imago images)

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt weiter an. 128 Menschen starben binnen eines Tages an oder mit dem Coronavirus. Mehr als 10.000 Neuinfektionen wurden gemeldet.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut angestiegen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagvormittag mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 113,0. Am Vortag hatte er bei 110,1 gelegen. Binnen eines Tages wurden demnach 10.473 Neuinfektionen registriert.

Das RKI hatte am Dienstag mit "technischen Problemen" zu kämpfen, wie eine Sprecherin t-online mitteilte. Deshalb verzögerte sich die Übermittlung der Daten.

Die Zahl der Todesfälle in Deutschland im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg den Angaben zufolge um 128 Fälle auf 95.245. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie liegt laut RKI bei 4.483.203.

Der Inzidenzwert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen angibt, steigt seit anderthalb Wochen kontinuierlich an. Am vergangenen Freitag hatte die Inzidenz erstmals seit Mai wieder den Wert von 100 überschritten.

Der Inzidenzwert war lange die entscheidende Größe für die Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern. Wegen der Fortschritte bei der Impfkampagne spielen inzwischen andere Werte eine größere Rolle – insbesondere die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern.