Leseraufruf an positiv Getestete

Ihre Erfahrung mit Corona: Wie haben Sie die Infektion durchlebt?

22.11.2021, 11:58 Uhr | Mth, t-online

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt rasant. Hierzulande gibt es schon fünfeinhalb Millionen Menschen, die sich laut offizieller Statistik angesteckt haben. Sind Sie einer von ihnen? Berichten Sie uns, wie Sie die Krankheit erlebt haben – oder worunter Sie heute noch leiden.

Rund sieben Prozent der Bevölkerung wurde bislang positiv auf Covid-19 getestet. Die Verläufe können höchst unterschiedlich sein. Manche zeigen keinerlei Symptome. Viele haben einen milden Verlauf mit zum Beispiel Fieber, Husten oder Kopfschmerzen. Einige müssen einen schweren Verlauf durchleben und bekommen eine Lungenentzündung. Im schlimmsten Fall landen Infizierte auf einer Intensivstation. Die Zahl der an Corona Verstorbenen überschreitet bald die Marke von 100.000.

Ihre Erfahrung auf t-online: Schreiben Sie an Lesermeinung@stroeer.de

Gehören auch Sie zu den fünfeinhalb Millionen, die das Virus in sich trugen? Erzählen Sie uns, wie es Ihnen damit erging. Hatten Sie leichte Symptome, verspürten Sie keinerlei Beschwerden, oder sind Sie sogar einer der Fälle, die einen schweren Verlauf der Krankheit durchmachten?

So einfach können Sie Ihre Erfahrung teilen

Schreiben Sie uns eine E-Mail an Lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie für Ihre Einsendung den Betreff "Infektion". Berichten Sie uns in einigen Sätzen, was Ihre Erfahrung ist. Eine Auswahl der Beiträge werden wir unter Nennung des Namens in einem separaten Artikel veröffentlichen. Auf Wunsch publizieren wir auch anonym.