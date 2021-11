Spahn zur Corona-Lage

"Das ist das Letzte, was wir jetzt noch brauchen können"

26.11.2021, 11:06 Uhr | t-online

Die Corona-Lage spitzt sich immer weiter zu: Deutschland hat Südafrika als Virusvariantengebiet eingestuft, ein allgemeiner Lockdown steht zur Debatte. Das sagen Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler.

Die neue Virusvariante in Südafrika bereitet der Bundesregierung Sorge. Zudem werden Forderungen nach einem allgemeinen Lockdown lauter. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) mit mehr als 76.000 Fällen einen neuen Höchststand bei den Neuinfektionen.

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Chef Lothar Wieler äußern sich zur Entwicklung der Corona-Pandemie.

Verfolgen Sie die Pressekonferenz oben im Stream oder im t-online-Liveticker:

11.03 Uhr: Es brauche zusätzliche Impfkapazitäten, sagt RKI-Chef Wieler. "Und dann sollten wir die schaffen." Die Empörung, die er über manche Äußerungen des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen empfinde, habe er noch nie geäußert, und das werde er auch jetzt nicht tun. Doch er sei der Auffassung, dass alles getan werden müsse, um Menschenleben zu retten. Dazu müssten auch andere Berufsgruppen hinzugezogen werden, die impfen könnten. Diskutiert wurde etwa eine Einbeziehung von Zahnärzten, Apothekern und Pflegekräften. Das lehnt KBV-Chef Gassen ab, der sich dafür ausspricht, dass nur Ärzte Impfungen verabreichen sollten.

10.56 Uhr: Stimmt es, dass es Lieferengpässe bei Biontech und auch Moderna gebe? Innerhalb von 10 Tagen werde der Bund 18 Mio. Booster-Dosen ausliefern, sagt der geschäftsführende Gesundheitsminister. "Das heißt, da ist in dem Gesamtsystem genügend Impfstoff da", sagt Spahn. Teilweise könne es natürlich dazu kommen, dass es durch Logistikfragen vor Ort zu kleinen Verzögerungen komme.

10.52 Uhr: Haben der Stiko auch Personal und Mittel gefehlt? Ihm gegenüber habe der Stiko-Chef keinen zusätzlichen Personalbedarf gemeldet. "Wenn das so ist, rufe ich ihn gleich später an und spreche mit ihm darüber", sagt Spahn.

10.50 Uhr: Auf eine Rückfrage antwortet Spahn: Bezüglich der Ständigen Impfkommission müsse überlegt werden, ob man in der Zukunft für solche Krisensituation eine andere Struktur brauche, um schneller Entscheidungen zu treffen, sagt der geschäftsführende Gesundheitsminister. Das wolle er ganz neutral sagen, ohne Vorwurf.

10.48 Uhr: Habe er sich auch einen solchen Pandemiestab gewünscht, wie jetzt von der neuen Regierung angekündigt? Dadurch werde der Eindruck erweckt, es gebe momentan keine Krisenstäbe. Das sei nicht der Fall. Es gebe ziemlich viele Gremien, "um jeden Tag die Dinge abzustimmen", sagt Spahn. Deshalb sei dieser Pandemiestab keine Innovation. Bezüglich des Expertengremiums vertritt er eine ähnliche Auffassung. Auch bereits jetzt gebe es ausführliche wissenschaftliche Beratung.

10.46 Uhr Was sagt er zum neuen Infektionsschutzgesetz der Ampel? "Ich habe ausdrücklich davon abgeraten, den Maßnahmenkatalog abzuändern", sagt Spahn. "Das hätte nicht sein müssen, aus meiner Sicht." Doch dieser Verantwortung müsse sich nun die neue Regierung stellen.

10.42 Uhr: Fühle er sich machtlos? "Wir handeln ja", sagt Spahn und verweist auf die Entscheidung zur Einstufung Südafrikas als Virusvariantengebiet. "Die Entscheidungen, die ich treffen kann, die treffe ich auch", sagt Spahn. Aber es sei in der Tat eine besondere Situation, da er im Parlament nun keine Mehrheit habe. Gesetzgeberisch habe er im Moment deshalb, "logischerweise", eher eine beratende Funktion.

10.40 Uhr: Wie beurteilt er die Zusammenarbeit zwischen der geschäftsführenden und der neuen Regierung in dieser Frage? Es gebe unterschiedliche Auffassungen und Beurteilungen der Lage, sagt Spahn. "Ich kann nur Vorschläge unterbreiten", sagt Spahn. "Ob sie genommen werden, können nur die entscheiden, die die parlamentarische Mehrheit haben". In den vergangenen Tagen sei viel Kraft darauf verwendet worden, eine Impfpflicht zu diskutieren. Das könne man alles machen, doch das bringe jetzt nichts, um die aktuelle Welle zu brechen.

10.38 Uhr: Was hat Sie, Herr Spahn, konkret davon abgehalten, schärfere Maßnahmen zu ergreifen? Die konkreten Maßnahmen seien in den Ländern und Kommunen zu ergreifen, das sei schon seit Beginn der Pandemie so. Er selbst könne keine kontaktbeschränkenden Maßnahmen anordnen.

10.34 Uhr: Müssten auch Geimpfte und schon Geboosterte ihren Teil nun beitragen? "Ich erwarte von allen, dass wir uns an die Maßnahmen halten", sagt RKI-Chef Wieler. "Wir möchten, dass alle Menschen dazu beitragen, dass sie sich vorsichtig verhalten." Denn auch Geimpfte können das Virus noch weitertragen. Deshalb müssten auch sie die Verantwortung mittragen, es gehe um Solidarität. Drei Maßnahmen seien nun wichtig: Kontakte einschränken, alle Ungeimpften sollten sich schnell impfen lassen, und so viel Boostern wie möglich. Dies müsse alles parallel geschehen. "Kontakte einschränken, bitte, trotz allem", appelliert Wieler.

10.33 Uhr: Wie sehen Sie die Maßnahmen in Bayern? "Ich äußere mich nicht zu Maßnahmen in einzelnen Bundesländern", sagt Spahn.

10.30 Uhr: Bislang sehe man keine Verhaltensänderung bei den Deutschen, wenn man etwa in die Mobilitätsdaten schaue, sagt Spahn. "Das ist für uns alle die herausfordernde Situation." Das eine seien Entscheidungen, die getroffen werden – aber es gehe auch um ein gemeinsames Handeln der Verantwortlichen und der Kommunikation, zu sagen: "Es ist ernst." Es habe einen Grund, warum trotz der Impfquote sich die Dinge etwas anders entwickelt hätten, als vorhergesehen. Und das liege an den nicht eingeschränkten Kontakten. Deshalb brauche es jetzt deutliche Kontaktreduktion.

10.26 Uhr: Bräuchte es jetzt nicht den Lockdown? Spahn antwortet: Die Frage sei eher, was genau damit gemeint sei. In manchen Bundesländern fänden Weihnachtsmärkte statt. "Das passt nicht in die Zeit". Wir hätten uns alle einen anderen Winter erhofft. "Wir hatten auch die Chance, dass es ein anderer Winter wird, aber dann hätte man früher handeln sollen", sagt Spahn. Deshalb gehe es nun um ein Zurückfahren des öffentlichen Lebens.

10.24 Uhr: Heute früh seien zwei Flüge aus Südafrika gelandet. Welche Maßnahmen seien für diese Menschen ergriffen worden? Er könne diese Menschen, die noch vor den neu ergriffenen Maßnahmen eingeflogen seien, nur darum bitten, sich abzusondern und sich zu testen, sagt Spahn. Mehr könne er da nicht tun, da die Maßnahme erst ab heute Abend zu Kraft ist, "als bitten, appellieren".

10.19 Uhr: Wie gefährlich ist die neue, in Südafrika festgestellte, Virusvariante? Spahn antwortet: Die Mutationen der Variante gäben erst einmal Anlass zur Sorge. Die Frage, wie gut die Impfstoffe dagegen wirkten, könne noch nicht gesagt werden. Am Morgen sei deshalb beschlossen worden, das Land kurzfristig zum Virusvariantengebiet zu erklären. Nur noch Deutsche können dadurch aus Südafrika nach Deutschland einfliegen – und müssen trotzdem in Quarantäne. "Das ist das Letzte, was wir jetzt noch brauchen können: Dass in diese Welle hinein eine zusätzliche Variante kommt", sagt Spahn. RKI-Chef Wieler fügt hinzu: Es müsse noch untersucht werden, ob die steigenden Fallzahlen in Südafrika tatsächlich mit der neuen Variante zusammen hängen. Das könne so schnell noch nicht geschehen. "Wir sind sehr besorgt", schließt er ab. Doch bislang sei noch kein Fall der neuen Variante in Deutschland bekannt.

10.18 Uhr: Die Pressekonferenz wird für die Fragen der Journalisten geöffnet.

10.17 Uhr: "Wir stehen an einer Kreuzung, wir stehen vor der Wahl", sagt Wieler. "Wir können den Tanker vor die Mauer fahren", fügt er hinzu. Oder ein schönes Weihnachtsfest in der Familie ermöglichen.

10.16 Uhr: Es brauche jetzt zusätzlich deutliche Kontaktbeschränkungen, sagt Wieler. In dem Zusammenhang geht er auch auf die Corona-Warn-App ein: Diese sei nun so wichtig wie selten zuvor, da ganze Cluster gewarnt werden. Außerdem könnten die benötigten Zertifikate sicher abgelegt und von den entsprechenden Stellen kontrolliert werden. "Nutzen Sie unsere Apps", appelliert er.

10.15 Uhr: Ohne die Impfungen und die Maßnahmen läge die Zahl der Toten noch deutlich höher, betont der RKI-Chef. Geimpfte müssen weniger auf die Intensivstation, und versterben weniger.

10.14 Uhr: Jedes fünfte überhaupt verfügbare Bett auf den Intensivstationen sei mit Corona-Patienten belegt. "Ja, es gibt noch freie Intensivbetten, aber diese werden dadurch erkauft, dass in den belasteten Gebieten notwendige Operationen ausgesetzt werden". Dies betreffe etwa Tumor-Patienten. "Diese Patienten bekommen ihre Behandlung nicht mehr."

10.09 Uhr: RKI-Chef Wieler übernimmt das Wort. Er beginnt mit einer kurzen Pause zum Gedenken an die Verstorbenen durch die Pandemie. "Welche Todeszahl würde uns denn überzeugen, dass dies eine schwere Krankheit ist?", fragt Wieler im Anschluss. "Wie viele Menschen müssen noch sterben, damit wir unser Verhalten anpassen?" Dies verkündet er mit einem dringenden Impf- und Boosterappell. Auch wenn man geimpft sei, gehöre die Maske immer dazu.

10.08 Uhr: Es gebe auch eine gute Nachricht: Die Impfkampagne nehme wieder an Fahrt auf. "Anhand der Bestellungen sehen wir: Der Trend hält an."

10.04 Uhr: "Die Zahl der Kontakte muss runter, deutlich runter", sagt Spahn. Nur das helfe in der momentanen Lage. "Je länger wir das laufen lassen, desto drastischer werden am Ende die notwendigen Maßnahmen sein müssen", sagt der amtierende Gesundheitsminister. Der Übergang zwischen der amtierenden und der neuen Regierung dürfe hier nicht zu Verzögerungen führen. "Es braucht in dieser nationalen Notlage das Zusammenstehen aller Verantwortlichen."

10.03 Uhr: "Die Lage ist dramatisch ernst, so ernst wie nie", sagt Spahn. Mittlerweile sei nicht mehr "5 nach 12", sondern es sei mittlerweile "halb eins". Doch der Weckruf sei immer noch nicht überall angekommen. Zu viele in politischer Verantwortung würden denken, es würde schon irgendwie gut gehen. Doch das werde es nicht.

10.02 Uhr: Der amtierende Gesundheitsminister Jens Spahn beginnt die Konferenz. "100.000 Tote sind zu beklagen", sagt er.

9.55 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt in Kürze.