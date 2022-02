Corona-Gipfel

Bericht: Bund und Länder einigen sich auf Lockerungsplan

16.02.2022, 15:50 Uhr | t-online

Bei dem Corona-Gipfel ist offenbar ein Beschluss gefällt worden. Einem Bericht zufolge haben Bund und Länder einen Lockerungsplan beschlossen.

Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben offenbar einen Lockerungsplan beschlossen. Das berichtet der "Spiegel". Derzeit läuft die Ministerpräsidentenkonferenz noch. Im Anschluss soll es eine Pressekonferenz geben, auf der über die Ergebnisse des Gipfels informiert wird.

Laut der letzten bekannten Beschlussvorlage vor dem Gipfel würde das bedeuten, dass schon ab kommender Woche Maßnahmen wegfallen würden. Ab dem 20. März sollen dann alle "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen" entfallen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Folgenden Lockerungsplan sieht die Beschlussvorlage vom 15. Februar vor:

In einem ersten Schritt sollen private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder ohne Begrenzung der Teilnehmerzahl möglich sein. Die Kontaktbeschränkungen von Ungeimpften sollen dagegen bis zum 19. März bestehen bleiben. Bis dahin dürfen sich Ungeimpfte nur mit höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts treffen.

Ab dem 4. März sind weitere Lockerungen vorgesehen: In der Gastronomie soll dann die 3G-Regel greifen. Dadurch hätten auch ungeimpfte Personen mit einem tagesaktuellen Test wieder Zugang. Discotheken, Clubs können mit der 2G-plus Regelung öffnen: Dort haben dann dreifach Geimpfte oder Genesene und doppelt Geimpfte mit einem negativen Test Zugang.

Am 20. März sollen dann in einem dritten Schritt alle "tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen" entfallen. Ab diesem Datum soll es größtenteils nur noch Regeln zum Tragen von Masken geben, etwa in Bussen und Bahnen, das Abstandsgebot und Hygienevorgaben – zum Schutz vulnerablen Gruppen, wie es in der Vorlage heißt. Der Bundestag soll eine rechtliche Grundlage schaffen, sodass danach die Länder ihre Maßnahmen möglichst eigenständig beschließen können. Je nach Infektionslage könnte etwa ein Bundesland eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken verhängen.