Aktualisiert am 11.05.2022 - 18:31 Uhr

Aktualisiert am 11.05.2022 - 18:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

L├Ąnder ├╝ben massive Kritik am Erg├Ąnzungshaushalt des Bundes

Berlin (dpa) - Die L├Ąnder ├Ąu├čern massive Kritik am Erg├Ąnzungshaushalt 2022 mit dem Entlastungspaket f├╝r die Folgen des Ukraine-Krieges und verlangen eine gr├Â├čere finanzielle Beteiligung des Bundes.

"Das Ganze hat so starke M├Ąngel, dass ich - jedenfalls Stand heute - nicht empfehlen kann, diesem Bundeshaushalt zuzustimmen", sagte Hessens Ministerpr├Ąsident Volker Bouffier (CDU) in einer Sondersitzung des Bundesrats.

Mit dem Erg├Ąnzungshaushalt 2022 werden im wesentlichen Ma├čnahmen finanziert, die die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine f├╝r Menschen und Wirtschaft in Deutschland abmildern sollen. Die Ausgaben von fast 40 Milliarden Euro werden allein ├╝ber neue Schulden finanziert. Die Neuverschuldung des Bundes steigt damit in diesem Jahr auf insgesamt 138,9 Milliarden Euro.