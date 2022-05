Drei Verletzte bei Attacke in Zug

Bei Polizei, Bundeswehr und Nachrichtendiensten ist die Zahl von Rechtsextremisten höher als bislang angenommen. Das geht aus einem neuen Bericht des Verfassungsschutzes hervor.

Der Verfassungsschutz hat nach Informationen des "Spiegel" konkrete Anhaltspunkte auf mehr als 300 Rechtsextremisten und sogenannte Reichsbürger bei Polizei, Bundeswehr und Nachrichtendiensten. Das geht aus dem zweiten Lagebericht zu "Rechtsextremisten in den Sicherheitsbehörden" hervor, den das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin veröffentlicht und der mehreren Medien bereits vorliegt.

Nach "Spiegel"-Informationen sind in dem Bericht alle bekannten Fälle von Anfang Juli 2018 bis Ende Juni 2021 erfasst. Dabei werden Fälle mit konkreten Verdachtshinweisen – die also über einen reinen Prüffall hinausgehen – und bereits bestätigte Fälle zusammengezählt: Demnach sind es bei den Sicherheitsbehörden des Bundes insgesamt 138, bei den Landessicherheitsbehörden 189. Dazu kommen dem Bericht zufolge 533 Prüffälle, in denen sich ein solcher Verdacht nicht erhärtet habe.

Die meisten Fälle, in denen ein Rechtsextremismusverdacht vorlag oder sich bereits bestätigt hat, meldeten laut "Spiegel"-Informationen die Länder Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.

Der Verfassungsschutz führe einige der Fälle beispielhaft auf, darunter "Sieg Heil!"-Rufe, das Zeigen des Hitlergrußes, das Mitmischen in antisemitischen Chatgruppen, rassistische Beleidigungen und Kontakte zu rechtsextremen Parteien.

Keine Hinweise auf ĂĽberregionales Netzwerk

Auch wenn einige Akteure gemeinsam in Chatgruppen aktiv waren, in denen rechtsextremistische Inhalte geteilt wurden, liefert der Bericht keine Hinweise auf ein überregionales Netzwerk von Extremisten aus verschiedenen Sicherheitsbehörden. Was dem Verfassungsschutz, der die Informationen zusammengetragen hat, allerdings auffiel, sind die zahlreichen Verbindungen der als Rechtsextremisten eingestuften Mitarbeiter zu extremistischen Akteuren und Parteien sowie zu Organisationen der Hooligan- und Kampfsportszene, die dem "subkulturellen Rechtsextremismus" zugerechnet werden.