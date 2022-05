"Pro Tag kommen derzeit nur noch ungef├Ąhr 2000 Gefl├╝chtete aus der Ukraine in Deutschland an. Mitte M├Ąrz waren es noch 15.000 Menschen t├Ąglich", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Zugleich kehrten ├╝ber die polnisch-ukrainische Grenze inzwischen t├Ąglich 20.000 Gefl├╝chtete zur├╝ck in ihr Land, darunter auch Menschen aus Deutschland.