Mona Neubaur, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen und Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Landtagswahl. (Quelle: David Young/dpa./dpa)

Düsseldorf (dpa) - Für die anstehenden Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen halten sich die Grünen mit einem Rekordergebnis im Rücken verschiedene Optionen offen.

Das erste Gespräch soll zwar mit dem Wahlsieger CDU geführt werden, machte Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur am Dienstag nach der konstituierenden Sitzung der Landtagsfraktion deutlich. Die Grünen stünden aber auch für Gespräche mit der SPD bereit, die trotz eines historisch schlechten Ergebnisses Möglichkeiten für eine Ampel-Koalition wie im Bund ausloten will. SPD-Landeschef Thomas Kutschaty kündigte seinerseits am Dienstag in Düsseldorf an, Grüne und FDP zu Gesprächen einladen zu wollen.

"Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen - auch in schwierigen Zeiten", sagte Neubaur. "Wenn die SPD uns einlädt, reden wir selbstverständlich auch mit ihr." Die NRW-Grünen, die am Sonntag ihr Ergebnis im Vergleich zu 2017 auf 18,2 Prozent fast verdreifachten und den dritten Platz belegten, gingen gestärkt in solche Gespräche. Neubaur kündigte ein schrittweises Vorgehen "in der gebotenen Eile, aber mit der notwendigen Sorgfalt" an. Es werde in den ersten Gesprächen mit den anderen Parteien eine "erste gemeinsame Analyse" geben, aber es würden noch keine Punkte "abgehakt", erläuterte sie. Die Grünen hätten bereits von CDU-Landeschef und Ministerpräsident Hendrik Wüst eine Einladung erhalten und diese auch angenommen.

Kutschaty: Sind gut aufgestellt

Die SPD werde Einladungen für Sondierungsgespräche an die FDP und die Grünen schicken, kündigte SPD-Landeschef Thomas Kutschtay unterdessen an. Die SPD-Landtagsfraktion bestätigte Kutschaty am Dienstag in ihrer konstituierenden Sitzung vorläufig in seinem Amt als Fraktionsvorsitzender. "Wir sind gut aufgestellt, wir sind personell bestätigt in unseren Ämtern", erklärte er. Von der CDU habe ihn am Montag ebenfalls eine Einladung zum Gespräch erreicht. Ein konkreter Termin stehe noch nicht fest. "Wir sind doch schon längst alle im Gespräch", verdeutlichte Kutschaty.