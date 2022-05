Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage auf Dokumente zu einem SS-Wachmann mit dem Namen, dem Geburtsdatum und dem Geburtsort des Mannes. Klement sagte, der Angeklagte sei 1941 von der SS angeworben worden. Er führte mehrere Listen als Belege für die Tätigkeit im KZ Sachsenhausen an. In einem Schreiben des Vaters heiße es, der Sohn sei bei der SS in Oranienburg. Ein SS-Führer habe außerdem an die Polizei in Pasewalk geschrieben, wie die Mutter erklärt habe, solle ihr Sohn zurzeit bei der Waffen-SS sein.