D├╝sseldorf (dpa) - Eine Woche nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wollen CDU und Gr├╝ne in Sondierungsgespr├Ąche f├╝r eine m├Âgliche Koalition gehen.

Kurz vor dem geplanten Treffen hatten CDU und Gr├╝ne am Sonntagabend verk├╝ndet, nach einem ersten Treffen in Sondierungsgespr├Ąche zu gehen. Sie sollen in den kommenden Tagen starten. Sollten diese Gespr├Ąche scheitern, g├Ąbe es noch Hoffnung f├╝r Kutschatys SPD: Sie k├Ânnte rein rechnerisch eine Ampelkoalition anf├╝hren oder als Juniorpartner in einer gro├čen Koalition mitregieren.