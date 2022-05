Ein Schwerpunktthema beim ├ärztetag sind Auswirkungen der Corona-Krise auf Kinder und Jugendliche. "Wir m├╝ssen Strategien entwickeln, um Kitas und Schulen offen zu halten und den Heranwachsenden auf diese Weise ein weitgehend normales Leben erm├Âglichen", sagte Reinhardt. Weiteres Thema der viert├Ągigen Beratungen mit 250 Delegierten soll der ├Ąrztliche Versorgungsbedarf in einer "Gesellschaft des langen Lebens" sein - also mit Blick darauf, dass es mehr ├ältere mit tendenziell mehr Erkrankungen geben d├╝rfte.

Mehr Studienpl├Ątze gefordert

Reinhardt sagte dazu der Deutschen Presse-Agentur, die Corona-Krise verdeutliche, wie d├╝nn die Personaldecke schon heute sei - in den Pflegeberufen genauso wie bei ├ärztinnen und ├ärzten in Praxen, Krankenh├Ąusern und Gesundheits├Ąmtern. Zudem stehe eine "enorme Ruhestandswelle" insbesondere bei niedergelassenen ├ärzten bevor. "Wir brauchen mindestens 15 Prozent mehr Studienpl├Ątze in der Humanmedizin, um die Versorgung stabil zu halten", forderte er.

Lauterbach bekr├Ąftigte, dass die Corona-Pandemie leider nicht vorbei sei. Das Ministerium erarbeite derzeit eine Strategie f├╝r einen wieder erwarteten Anstieg der Infektionen im Herbst. Dazu geh├Ârten neben einer neuen Impfkampagne, Testregeln und dem Einsatz von Medikamenten auch erneute ├änderungen des bundesweiten Infektionsschutzgesetzes, das zum 23. September ausl├Ąuft. Was derzeit an Instrumenten vorhanden sei, werde nicht ausreichen, um im Herbst gut vorbereitet zu sein, sagte Lauterbach. Dabei gehe es um mehr, als nur eine Maskenpflicht in Innenr├Ąumen wieder zu erm├Âglichen.