Bereits im November hatte er Einspruch gegen die Wertung der Wahl in sechs von zw├Âlf Berliner Bundestagswahlkreisen eingelegt. Am Wahltag im vergangenen September seien nicht nur einzelne Fehler als Ausrei├čer passiert, sagte Thiel am Dienstag bei einer Anh├Ârung im Wahlpr├╝fungsausschuss des Bundestages. Vielmehr scheine es sich um ein "komplettes systematisches Versagen der Wahlorganisation" gehandelt zu handeln. Am Ende entscheidet aber der Bundestag ├╝ber eine m├Âgliche Wahlwiederholung.