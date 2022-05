Sachsen-Anhalt: Gedenken an Grenzschlie├čung vor 70 Jahren

H├Âtensleben (dpa) - Stacheldrahtz├Ąune, ├ťberwachung des Grenzgebiets, Zwangsaussiedlungen aus der Sperrzone: Am Grenzdenkmal in H├Âtensleben (Sachsen-Anhalt) haben Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sowie Vertreter aus Politik und Gesellschaft an die Schlie├čung der innerdeutschen Grenze vor 70 Jahren erinnert.