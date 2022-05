Aktualisiert am 27.05.2022 - 14:26 Uhr

Aktualisiert am 27.05.2022 - 14:26 Uhr Lesedauer: 1 Min.

D├╝sseldorf (dpa) - CDU und Gr├╝ne biegen auf die Zielgerade ihrer Sondierungsgepr├Ąche f├╝r eine m├Âgliche schwarz-gr├╝ne Regierung in Nordrhein-Westfalen ein.

Beide Parteien setzten ihren Austausch am Freitag in D├╝sseldorf fort. Angestrebt war, noch bis zum Abend zu einem belastbaren Ergebnispapier zu kommen, auf dessen Grundlage Spitzengremien beider Parteien am Wochenende ├╝ber die offizielle Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden sollen. Bislang haben CDU und Gr├╝ne noch nie gemeinsam im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland regiert.