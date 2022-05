Mehrere Corona-Fälle in Reisedelegation von Olaf Scholz

Mehrere Corona-F├Ąlle in Reisedelegation von Olaf Scholz

Enge Mitarbeiter von Olaf Scholz sind nach einer Kanzlerreise positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein Regierungssprecher argumentiert, dass der Kanzler dennoch an offiziellen Terminen teilnehmen k├Ânne.

In der Reisedelegation von Bundeskanzler Olaf Scholz gibt es mehrere Corona-F├Ąlle. Im Nachgang zur Reise in diverse afrikanische Staaten sind laut einem Bericht des "Tagesspiegel" die B├╝roleiterin, der au├čenpolitische Berater und der Regierungssprecher von Scholz per PCR-Test positiv getestet worden.