Aktualisiert am 03.06.2022 - 10:32 Uhr

Aktualisiert am 03.06.2022 - 10:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Virologe Klaus St├Âhr soll auf Vorschlag der Union in eine Kommission zur wissenschaftlichen Beurteilung der staatlichen Corona-Beschr├Ąnkungen in Deutschland nachr├╝cken. Das teilte der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU), am Donnerstag mit.