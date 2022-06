SPD-Chef Lars Klingbeil will "Krisen- und Kriegsgewinner" st├Ąrker besteuern. Es k├Ânne nicht sein, dass sich die Mineral├Âlkonzerne "in der Krise die Taschen noch voller machen", sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der SPD-Vorsitzende zeigte sich offen f├╝r eine sogenannte ├ťbergewinnsteuer, um extreme Krisengewinne abzusch├Âpfen.

Die Mineral├Âlkonzerne stehen wegen der hohen Spritpreise in der Kritik. Auch eine Senkung der Energiesteuern am Mittwoch hatte die Preise nur vor├╝bergehend sinken lassen. Zuletzt waren sie vielerorts wieder gestiegen. Am Samstagvormittag stieg der Preis f├╝r Super E10 laut dem ADAC erneut. Diesel lag in etwa auf dem Niveau des Vortages. Beide Kraftstoffe waren dem Verkehrsclub zufolge zu teuer. "Da kommt deutlich zu wenig beim Verbraucher an", sagte ein ADAC-Sprecher. "Die Entwicklung geht in die komplett falsche Richtung."