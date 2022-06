Zum Thema Nahost-Konflikt sagte Habeck, er habe in seinem Gespr├Ąch mit Ministerpr├Ąsident Bennett mehrfach darauf hingewiesen, "dass die Situation sich f├╝r die Pal├Ąstinenser und in den pal├Ąstinensischen Gebieten verbessern muss". Seit M├Ąrz sind bei einer Terrorwelle in Israel 18 Menschen get├Âtet worden. Im Westjordanland wurden ein israelischer Wachmann und ein Soldat von Pal├Ąstinensern erschossen. Seit Wochen f├╝hrt die israelische Armee in Teilen des besetzten Westjordanlands Razzien durch. Nach Angaben des pal├Ąstinensischen Gesundheitsministeriums kamen seit Ende M├Ąrz mehr als 30 Pal├Ąstinenser ums Leben. Sie wurden zum Teil bei Milit├Ąreins├Ątzen get├Âtet, aber auch bei eigenen Anschl├Ągen oder bei Zusammenst├Â├čen mit der Armee.

"Arrow 3" kein Thema

Das israelische Raketenabwehrsystem "Arrow 3" sei in seinem Gespr├Ąch mit Bennett kein Thema gewesen, sagte Habeck. Verteidigungspolitiker des Bundestags hatten sich im M├Ąrz in Israel ein Bild von dem System gemacht, das Langstreckenraketen abwehrt. Um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine ging es Habeck zufolge nur am Rande. Die israelische Seite habe unterstrichen, dass ein v├Âlkerrechtswidriger Krieg inakzeptabel sei.