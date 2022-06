"Unser Konsum darf nicht lĂ€nger zur Ausbeutung von Kindern in Ă€rmeren LĂ€ndern beitragen", erklĂ€rte die SPD-Politikerin am Samstag anlĂ€sslich des Internationalen Tages gegen Kinderarbeit am Sonntag. Das deutsche Lieferkettengesetz sei ein wichtiger Schritt gegen Kinderarbeit, der nĂ€chste mĂŒsse ein "starkes EU-Lieferkettengesetz" sein. "Als zweitgrĂ¶ĂŸter Wirtschaftsraum der Welt tragen wir in Europa Verantwortung fĂŒr das, was unser Konsum in anderen Teilen der Welt anrichtet", betonte die Ministerin.